В Саранске руководитель управляющей компании пойдет под суд по обвинению в уклонении от уплаты налогов

В Саранске пойдет под суд руководитель управляющей компании, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что в период с апреля 2014 года по март 2017 года руководитель управляющей компании путем непредставления налоговых деклараций по НДС и включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений уклонился от уплаты налогов на сумму более 29 млн рублей.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении Пролетарского районного суда Саранска.

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Источник: prokrm.ru