С начала 2019 года в Мордовии три ребенка погибли, выпав из окна

Сотрудники МЧС призывают жителей Мордовии не оставлять детей без присмотра.

Представители ведомства рекомендуют жителям Мордовии не оставлять окна нараспашку, когда дети дома. Также желательно установить специальные замки на окна. Кроме того, следует объяснить ребенку, что на москитные сетки ни в коем случае нельзя опираться.

Помимо этого, следует убирать стулья, кроватки и другие предметы мебели, используя которые, дети могут взобраться на подоконник.

В нынешнем году в Мордовии три ребенка погибли, выпав из окна.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Мордовии стартовали соревнования «Школа безопасности».

Источник: 13.mchs.gov.ru