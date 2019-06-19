56-летний житель Рузаевского района, жестоко избивший женщину, отправится в тюрьму

В Рузаевском районе суд вынес приговор в отношении 56-летнего местного жителя, который жестоко избил женщину.

20 марта нынешнего года 56-летний житель Рузаевского района во время распития спиртных напитков из-за личной неприязни поссорился со знакомой женщиной. В процессе выяснения отношений мужчина три раза ударил пострадавшую кулаком в область головы, после чего схватил её руками за предплечья, столкнув с кровати на пол. Затем осужденный продолжил избивать женщину кулаками и ногами.

Пострадавшая получила телесные повреждения крайней степени тяжести.

Решением суда в отношении жителя Рузаевского района была избрана мера наказания в виде 5 лет лишения свободы. Кроме того, в пользу пострадавшей было взыскано 200 тыс. рублей в качестве моральной компенсации.

Ранее сообщалось, что в Рузаевском районе осудили местного жителя, жестоко избившего знакомого.

Источник: ruzaevsky.mor.sudrf.ru