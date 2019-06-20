В Мордовии осудили жителя Ульяновской области, применившего насилие в отношении сотрудника ГИБДД

В Мордовии суд вынес приговор в отношении 38-летнего жителя Ульяновской области, применившего насилие в отношении сотрудника ГИБДД.

Днём 2 марта нынешнего года 38-летний гражданин ехал на своем автомобиле из Саранска в Ульяновск. В Чамзинском районе транспортное средство было остановлено сотрудниками ГИБДД. Страж порядка обнаружил, что источники освещения в фарах не соответствуют типу светового прибора. Инспектор ГИБДД попытался рукой извлечь лампы. В этот момент житель Ульяновской области резко опустил крышку капота и прижал правую руку стража порядка. Пострадавший получил ссадины в области правой кисти.

Решением суда в отношении жителя Ульяновской области была избрана мера наказания в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы условно.

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Источник: mordovia.sledcom.ru