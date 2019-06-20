В Ардатовском районе 19-летний мотоциклист врезался в железный забор

В Ардатовском районе в результате ДТП пострадал 19-летний мотоциклист.

Происшествие произошло вечером 19 июня в селе Редкодубье. Возле дома №70, который расположен по адресу – улица Ленинская, 19-летний молодой человек, управлявший мотоциклом марки ИЖ, врезался в железный забор.

Мотоциклист доставлялся в ГБУЗ РМ «Ардатовская РБ», где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

Выяснилось, что у молодого человека нет водительского удостоверения. Также известно, что парень был без мотошлема.

В отношении мотоциклиста были составлены административные материалы.

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Источник: гибдд.рф