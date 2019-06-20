В Мордовии сотрудники ГИБДД за один день задержали двух пьяных автомобилистов

В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции задержали двух пьяных автомобилистов в течение одного дня.

В ночь на 19 июня в Ковылкино сотрудники Госавтоинспекции возле дома №28, расположенного по адресу – улица Пролетарская, остановили автомобиль марки ВАЗ-21124 под управлением 29-летнего гражданина, который пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

Спустя несколько минут ещё один пьяный автомобилист был задержан в Саранске. Недалеко от дома №15, расположенного по адресу – улица Лихачева, сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль марки «Мазда», за рулем которого находился 34-летний мужчина, который пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

Стоит отметить, что указанные автомобилисты ранее привлекались к ответственности по причине управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

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Источник: гибдд.рф