В Мордовии был задержан 24-летний автомобилист, водительское удостоверение которого находится в розыске

В Мордовии сотрудниками Госавтоинспекции был задержан автомобилист, водительское удостоверение которого находится в розыске.

Утром 19 июня в посёлке Чекаевский Лямбирского района сотрудниками Госавтоинспекции на улице Садовой было остановлен автомобиль марки «Лада-Приора», за рулем которого находился 24-летний молодой человек. Стражами порядка было установлено, что водительское удостоверение парня находится в розыске.

Для дальнейшего разбирательства 24-летний автомобилист был доставлен в ММО МВД РФ «Лямбирский».

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Источник: гибдд.рф