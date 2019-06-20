В Чамзинском районе был задержан 25-летний автомобилист, подозреваемый в совершении преступления

В Чамзинском районе сотрудники Госавтоинспекции задержали 25-летнего автомобилиста, который подозревается в совершении преступления.

Днём 19 июня в посёлке Комсомольский инспекторы ДПС ОГИБДД ММО МВД РФ «Чамзинский» остановили напротив дома №23, расположенного по адресу – улица Микрорайон-1, автомобиль марки УАЗ. За рулем транспортного средства находился 25-летний молодой человек. Стражами порядка было установлено, что парень подозревается в совершении преступления.

Для дальнейшего разбирательства молодой человек был доставлен в отдел полиции.

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Источник: гибдд.рф