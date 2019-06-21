В Мордовии прошли соревнования по футболу на призы клуба «Кожаный мяч»

В Мордовии завершились соревнования по футболу на призы клуба «Кожаный мяч».

Юные спортсмены соревновались в трех возрастных группах. В младшей группе состязались футболисты 2008-2009 годов рождения, в средней группе соревновались спортсмены 2006-2007 годов рождения, в состав старшей группы вошли футболисты 2004-2005 годов рождения.

Победу одержали команды Луховского лицея, СОШ №28 и СОШ №16.

Рассматриваемые соревнования проходили в Рузаевке.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru