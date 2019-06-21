С начала 2019 года в Мордовии было зафиксировано более 50 квартирных краж

С начала нынешнего года в Мордовии была зафиксирована 51 квартирная кража.

45 уголовных дел, возбужденных по указанным фактам, были направлены в суд.

Недавно в Саранске сотрудниками правоохранительных органов был задержан 25-летний местный житель, подозреваемый в совершении квартирной кражи. Молодой человек проник в квартиру 39-летней женщины и похитил оттуда ноутбук, планшетный компьютер и рюкзак, в котором находились мобильный телефон, наушники и 1600 рублей. Известно, что в прошлом году парень вернулся из мест лишения свободы, где отбывал наказание по причине совершения аналогичного преступления.

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Источник: 13.мвд.рф