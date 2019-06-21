50 работников одной из организаций Саранска на протяжении нескольких месяцев не получали зарплату

В Саранске было возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы.

Сотрудниками прокуратуры Октябрьского района Саранска было установлено, что в период с августа минувшего года по апрель нынешнего года 50 работников ООО «РМЗ Строительная компания» не получали заработную плату. Сумма задолженности по зарплате составила 4,18 млн рублей.

Также известно, что указанная организация имела возможность выплачивать заработную плату. Директор «РМЗ-СК», зная о наличии задолженности по зарплате, умышленно израсходовал и распорядился денежными средствами на общую сумму более 9 млн. рублей

По результатам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по статье о невыплате заработной платы.

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Источник: prokrm.ru