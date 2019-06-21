31-летний житель Мордовии пойдет под суд за секс с 14-летней девочкой

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении 31-летнего жителя Торбеевского района, который обвиняется в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетней гражданки.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что с августа прошлого года 31-летний обвиняемый неоднократно вступал в интимную связь с 14-летней девочкой, зная о её возрасте.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении 31-летнего мужчины находятся на рассмотрении суда.

По информации, которая была опубликована пресс-службой СУ СК РФ по Мордовии.

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Источник: mordovia.sledcom.ru