В Саранске пьяный автомобилист устроил ДТП, в котором пострадал ребенок

В Саранске по вине пьяного автомобилиста произошло ДТП, в результате которого пострадал 7-летний ребенок.

Указанное происшествие произошло вечером 22 июня возле дома №14, расположенного по адресу – улица Гагарина. По предварительной информации, 34-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Лада-Приора» в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, врезался в автомобиль марки «Киа-Рио».

В результате ДТП пострадал 7-летний мальчик, находившийся в салоне иномарки. Ребенок доставлялся в больницу.

В отношении виновника происшествия был составлен административный материал.

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Источник: гибдд.рф