Новости Саранска, России и Мира

18+

Рубрики

Учебный центр УФСИН РФ по Мордовии открыл свои двери новым учебным группам

Учебный центр УФСИН РФ по Мордовии открыл свои двери новым учебным группам

Межрегиональный учебный центр УФСИН РФ по Мордовии открыл свои двери новым учебным группам.

На обучение по программе профессионального обучения граждан, впервые принятых на службу в уголовно-исполнительную систему, прибыли сотрудники младшего начальствующего состава из УФСИН РФ по Пензенской области и Мордовии.

Во время организационного собрания руководство учебного центра поздравило всех с началом обучения, а также пожелало успехов в освоении знаний и практических навыков.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Мордовии осужденные показали театральную постановку о профилактике наркомании.


Источник: 13.fsin.su