Межрегиональный учебный центр УФСИН РФ по Мордовии открыл свои двери новым учебным группам.

На обучение по программе профессионального обучения граждан, впервые принятых на службу в уголовно-исполнительную систему, прибыли сотрудники младшего начальствующего состава из УФСИН РФ по Пензенской области и Мордовии.

Во время организационного собрания руководство учебного центра поздравило всех с началом обучения, а также пожелало успехов в освоении знаний и практических навыков.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su