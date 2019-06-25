В Саранске 29-летний парень подозревается в краже денег у своей 57-летней знакомой

В Саранске было возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего гражданина, подозреваемого в краже денежных средств.

29-летний подозреваемый на протяжении нескольких месяцев знаком с 57-летней женщиной. Знакомые периодически вместе распивали алкогольные напитки. Во время одной из попоек парень попросил у знакомой немного денег в долг. Женщина одолжила молодому человеку денежные средства. Спустя несколько дней после этого подозреваемый, заметив, что на мобильном телефоне знакомой установлено приложение банка, тайно перевел с банковского счета пострадавшей 13,5 тыс. рублей на счет букмекерской фирмы. Затем молодой человек похитил у знакомой 10 тыс. рублей. Кража была совершена в тот момент, когда парень находился в квартире женщины, а последняя отлучилась в магазин. Деньги были спрятаны в шкатулке.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф