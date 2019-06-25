В УФСИН РФ по Мордовии прошел учебно-методический семинар с личным составом

На базе исправительной колонии №2 УФСИН РФ по Мордовии был проведен учебно-методический семинар с работниками подведомственных учреждений, осуществляющих воспитательную и социальную работу с личным составом.

Указанный семинар был посвящен основам организации и проведения воспитательной работы с работниками уголовно-исполнительной системы

На семинаре присутствовали заместитель начальника отдела воспитательной и социальной работы с личным составом УФСИН РФ по Мордовии Светлана Ивашкина, заместители начальников колоний, курирующие направление воспитательной и социальной работы с личным составом.

В ходе семинара сотрудники обсудили положительные и отрицательные моменты в организации работы по направлению воспитательной деятельности.

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Источник: 13.fsin.su