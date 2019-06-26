В Мордовии проходит антинаркотическая акция «Детский оздоровительный лагерь – территория здоровья!»

В Мордовии проходит профилактическая антинаркотическая акция под названием «Детский оздоровительный лагерь – территория здоровья!».
Указанная акция, начавшаяся 5 июня, проводится среди участников детских пришкольных лагерей.
Дети принимают участие в играх, посещают уроки здоровья и безопасности, спортивные и творческие площадки, направленные на формирование у подрастающего поколения ценности собственного здоровья, пропаганду здорового образа жизни и профилактику наркомании в детско-подростковой среде.
Завершится рассматриваемая акция 28 июня.
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Источник: 13.мвд.рф