В Мордовии проходит антинаркотическая акция «Детский оздоровительный лагерь – территория здоровья!»

В Мордовии проходит профилактическая антинаркотическая акция под названием «Детский оздоровительный лагерь – территория здоровья!».

Указанная акция, начавшаяся 5 июня, проводится среди участников детских пришкольных лагерей.

Дети принимают участие в играх, посещают уроки здоровья и безопасности, спортивные и творческие площадки, направленные на формирование у подрастающего поколения ценности собственного здоровья, пропаганду здорового образа жизни и профилактику наркомании в детско-подростковой среде.

Завершится рассматриваемая акция 28 июня.

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Источник: 13.мвд.рф