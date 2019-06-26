В Саранске осудили автомобилиста из Подмосковья, сбившего женщину на пешеходном переходе

В Саранске суд вынес приговор в отношении автомобилиста из Московской области, который сбил женщину на пешеходном переходе.

Вечером 3 ноября минувшего года 27-летний уроженец Московской области, находясь за рулем автомобиля марки «Тойота», двигался по улице Советской. В определенный момент молодой человек отвлекся от управления, дабы поднять упавший на пол мобильный телефон. В это время транспортное средство совершило наезд на женщину, пересекавшую проезжую часть по пешеходному переходу.

Пострадавшая получила телесные повреждения крайней степени тяжести.

Решением Ленинского районного суда города Саранска в отношении 27-летнего молодого человека была избрана мера наказания в виде ограничения свободы сроком на 1 год и 6 месяцев. Кроме того, суд взыскал с парня 1,1 млн рублей в пользу потерпевшей стороны.

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Источник: leninsky.mor.sudrf.ru