В Большеберезниковском районе в ДТП с участием легковушки и грузовика пострадали два человека

В Большеберезниковском районе произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика, в результате которого пострадали два человека.
Происшествие произошло вечером 25 июня на 45-м километре дороги, соединяющей Саранск, Большие Березники и Дубенки. По предварительной информации, 40-летний гражданин, который находился за рулем легкового автомобиля марки «Фольксваген», выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик марки ГАЗ.
Водитель легковушки и его 43-летний пассажир были госпитализированы.
В настоящее время проводится проверка по факту данного ДТП.
Ранее сообщалось, что в Саранске в результате ДТП пострадала 21-летняя девушка.
Источник: гибдд.рф