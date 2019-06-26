В Большеберезниковском районе в ДТП с участием легковушки и грузовика пострадали два человека

В Большеберезниковском районе произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика, в результате которого пострадали два человека.

Происшествие произошло вечером 25 июня на 45-м километре дороги, соединяющей Саранск, Большие Березники и Дубенки. По предварительной информации, 40-летний гражданин, который находился за рулем легкового автомобиля марки «Фольксваген», выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик марки ГАЗ.

Водитель легковушки и его 43-летний пассажир были госпитализированы.

В настоящее время проводится проверка по факту данного ДТП.

Ранее сообщалось, что в Саранске в результате ДТП пострадала 21-летняя девушка.

Источник: гибдд.рф