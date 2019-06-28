В Саранске 18-летнего парня осудили за кражу денег с банковской карты знакомого

В Саранске суд вынес приговор в отношении 18-летнего молодого человека, который похитил денежные средства с банковской карты своего знакомого.

3 февраля нынешнего года 18-летний парень пришел в гости к своей приятельнице. В это время у девушки также гостил знакомый преступника. В определенный момент второй гость попросил осужденного подойти к ближайшему банкомату и снять с его банковской карты денежные средства в сумме 5 тыс. рублей. Часть денег владелец платежного средства распорядился потратить на покупку спиртного и еды, а остальную часть вернуть ему. Молодой человек выполнил данную просьбу.

Затем знакомый осужденного, изрядно употребив спиртного, уснул. Молодой человек, помня пин-код от банковской карты пострадавшего, который последний ему и сообщил, похитил платежное средство, направился к ближайшему банкомату и обналичил 10 тыс. рублей. Деньги парень потратил на личные нужды.

Решением Октябрьского районного суда Саранска в отношении 18-летнего преступника была избрана мера наказания в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы.

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Источник: oktyabrsky.mor.sudrf.ru