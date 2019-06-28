В Мордовии прокуратура оспорила сделки по незаконной передаче в пользование муниципального имущества

В Мордовии прокуратура в суде оспорила сделки по незаконной передаче в безвозмездное пользование коммерческой организации 55 объектов муниципального имущества.

Сотрудниками прокуратуры было установлено, что администрация Зубово-Полянского муниципального района передала в безвозмездное пользование коммерческой организации 55 объектов водоснабжения и водоотведения, срок эксплуатации которых составляет от 15 до 60 лет. Данные объекты были переданы в пользование с нарушением действующего законодательства.

Прокуратура Мордовии оспорила указанные сделки в арбитражном суде.

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Источник: prokrm.ru