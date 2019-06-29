62-летний житель Зубово-Полянского района пойдет под суд по обвинению в убийстве знакомого

В Зубово-Полянском районе суд вынесет приговор в отношении 62-летнего местного жителя, который обвиняется в убийстве своего 70-летнего знакомого.

Вечером 10 мая нынешнего года 62-летний обвиняемый, проживавший в то время в доме-интернате для престарелых и инвалидов, расположенном в посёлке Потьма, распивал алкогольные напитки в компании своего 70-летнего соседа по комнате. В ходе попойки между мужчинами вспыхнула ссора. В процессе выяснения отношений обвиняемый ударил соседа по комнате ножом в грудь. От полученного телесного повреждения пострадавший скончался.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф