23-летний житель Саранска оказался на больничной койке из-за не самого удачного падения

В Саранске 23-летний местный житель оказался в больнице из-за неудачного падения.

Несколько дней назад в одну из больниц Саранска был доставлен 23-летний местный житель. Парень истекал кровью. Медики выявили у молодого человека многочисленные колотые ранения.

Выяснилось, что парень сам подверг себя смертельной опасности. Молодой человек, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, упал на разбитое стекло у своего подъезда, потеряв равновесие.

Парню предстоит пройти длительный курс лечения.

По информации «Известий Мордовии».

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