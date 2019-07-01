В Мордовии увеличилась ежемесячная выплата по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства

В Мордовии увеличился размер ежемесячной выплаты по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства.

С 1 июля размер указанной выплаты составляет 10 тыс. рублей.

Право на получение рассматриваемой выплаты имеет один из родителей ребенка-инвалида или инвалида с детства первой группы, но только в том случае, если мама или папа не работают. Кроме того, данное право есть у одного из приемных родителей, а также у одного из опекунов или попечителей.

В Мордовии рассматриваемые выплаты будут получать 1435 местных жителей.

По информации «Известий Мордовии».

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