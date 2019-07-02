В Мордовии был задержан житель Нижегородской области, подозреваемый в покушении на сбыт наркотиков

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Нижегородской области, который подозревается в покушении на сбыт наркотиков.

12 июня стражи порядка задержали 30-летнего жителя города Арзамас Нижегородской области, в ходе личного досмотра которого были обнаружены и конфискованы синтетические наркотики массой 0,46 г. По месту жительства подозреваемого полицейские выявили запрещенные вещества массой более 56 г.

Житель Нижегородской области намеревался продать наркотики в Мордовии.

Подозреваемый был привлечен к уголовной ответственности.

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Источник: 13.мвд.рф