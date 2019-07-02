Продукция УФСИН РФ по Мордовии была представлена на чемпионате России по пахоте

Продукция, произведенная в учреждениях УФСИН РФ по Мордовии, была представлена на чемпионате России по пахоте, прошедшем в Саранске.

На специальной выставке было представлено более 50 наименований продукции. Была презентована специальная одежда, сувенирные изделия и кованые изделия. Также были представлены продукты, выпускаемые исправительными учреждениями Мордовии.

Любой желающий мог приобрести необходимый товар или же оформить индивидуальный заказ на изготовление заинтересовавшей его продукции.

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Источник: 13.fsin.su