В ЛИУ-19 УФСИН РФ по Мордовии прошел семинар с начальниками отрядов

На базе лечебного исправительного учреждения №19 УФСИН РФ по Мордовии состоялся семинар с начальниками отрядов подведомственных учреждений.

В ходе семинара были рассмотрены вопросы, касающиеся содержания, оформления и наличия наглядной агитации на территории учреждения, в помещениях отрядов и кабинетах начальников отряда с целью стимулирования осужденных к правопослушному поведению, повышению их культурного уровня, укреплению семейных и родственных связей, получению профессии, а также размещения лозунгов с призывами к труду, учебе и занятию спортом.

Начальники отрядов посетили карантинное отделение, отряд №4, библиотеку и студию кабельного телевидения.

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Источник: 13.fsin.su