42-летний житель Рузаевки подозревается в краже денег с банковской карты 71-летней пенсионерки

В Рузаевке сотрудники правоохранительных органов задержали 42-летнего местного жителя, который подозревается в краже денежных средств с банковской карты 71-летней пенсионерки.

71-летняя жительница Рузаевки недавно попросила 42-летнего мужчину, проживающего неподалеку, купить ей лекарства в аптеке. Для этих целей пенсионерка передала гражданину свою банковскую карту и сообщила пин-код. Мужчина купил лекарства и отдал их женщине. Банковскую карту подозреваемый оставил себе. Мужчина похитил с банковского счета пенсионерки 17,8 тыс. рублей.

Ранее подозреваемый был судим за совершение аналогичного преступления.

В настоящее время полицейские проводят проверку по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф