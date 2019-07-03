В Саранске 20-летний парень пойдет под суд по обвинению в убийстве сожительницы

В Саранске суд вынесет приговор в отношении 20-летнего молодого человека, который обвиняется в убийстве своей сожительницы.

В ночь на 9 февраля нынешнего года 20-летний обвиняемый распивал алкогольные напитки в компании своей сожительницы того же возраста. В ходе попойки между собутыльниками вспыхнула ссора. В процессе выяснения отношений парень нанес сожительнице телесные повреждения острыми предметами. От полученных травм девушка скончалась.

Ранее молодой человек неоднократно привлекался к ответственности за нанесение побоев сожительнице.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемого в настоящее время находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф