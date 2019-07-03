В Мордовии была найдена мертвой пенсионерка, которая несколько недель назад пропала без вести

В Мордовии была найдена мертвой пропавшая без вести пенсионерка.

Нелля Сулейманова 1949 года рождения, несколько недель назад ушла из дома и не вернулась обратно. Труп пенсионерки был обнаружен жительницей села Берсеневка Лямбирского района, которая собирала сухие дрова. Тело женщины находилось в овраге.

По предварительной информации, в ходе осмотра трупа пенсионерки какие-либо признаки насильственной смерти зафиксированы не были.

В настоящее время сотрудники следственных органов выясняют обстоятельства смерти гражданки. Известно, что пенсионерка страдала психическим заболеванием.

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Источник: vk.com/pro_10tvrm