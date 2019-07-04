Сотрудник УФСИН РФ по Мордовии стал 11-кратным чемпионом России по борьбе на поясах

Инструктор-кинолог кинологического отделения следственного изолятора №1 УФСИН РФ по Мордовии Евгений Строгонов стал 11-кратным чемпионом России по борьбе на поясах.

Соревнования, участниками которых стали около 300 спортсменов, проходили в Уфе.

В весовой категории до 82 кг Евгений Строгонов провел четыре поединка и во всех одержал победы.

В начале октября сотрудник следственного изолятора №1 представит Россию на чемпионате мира по борьбе на поясах в Казани.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su