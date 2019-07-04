В Саранске пойдет под суд 30-летний мужчина, обвиняемый в развращении двух школьниц

В Саранске суд вынесет приговор в отношении 30-летнего местного жителя, который обвиняется в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних граждан.

В октябре 2017 года 30-летний обвиняемый в подъезде одного из многоквартирных домов Саранска совершил развратные действия в отношении ранее незнакомой девочки 15-летнего возраста. В марте нынешнего года мужчина совершил аналогичное преступление в отношении ранее незнакомой школьницы.

Материалы уголовного дела в отношении 30-летнего гражданина в настоящее время находятся на рассмотрении суда.

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Источник: mordovia.sledcom.ru