В УФСИН РФ по Мордовии психологами проводится индивидуальная работа с личным составом

В исправительной колонии №5 УФСИН РФ по Мордовии психологами психологической лаборатории проводится индивидуальная работа с личным составом с использованием прибора Nova Pro 100.

Прибор Nova Pro 100 включает в себя 100 программ, среди которых расслабление, медитация, сон, обучение, энергическая подзарядка, творчество, развлечения, а также программы специального назначения.

Указанный прибор объединяет ритм, частоту и музыкальный эффект от звука с калейдоскопом впечатлений от световой стимуляции, помогающей расслабиться и изменить настроение.

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Источник: 13.fsin.su