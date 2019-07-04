В Рузаевке осудили мужчину, который едва не убил знакомого во время ссоры

В Рузаевке суд вынес приговор в отношении 57-летнего гражданина, не имеющего постоянного места жительства, который причинил тяжкий вред здоровью своего знакомого.

24 апреля нынешнего года 57-летний осужденный, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, из-за личной неприязни ударил своего знакомого клинком ножа в брюшную полость.

Решением Рузаевского районного суда в отношении 57-летнего гражданина была избрана мера наказания в виде 3 лет лишения свободы.

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Источник: ruzaevsky.mor.sudrf.ru