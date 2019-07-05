В Мордовии пойдет под суд 26-летний парень, до смерти избивший знакомого

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении 26-летнего молодого человека, который до смерти избил своего знакомого.

Днём 20 апреля нынешнего года 26-летний житель посёлка Николаевка в компании нескольких человек распивал алкогольные напитки. В ходе попойки между молодым человеком и 43-летним участником застолья вспыхнула ссора. В процессе выяснения отношений 26-летний парень жестоко избил оппонента. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении 26-летнего жителя посёлка Николаевка находятся на рассмотрении суда. Ранее у парня уже были проблемы с законом.

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Источник: 13.мвд.рф