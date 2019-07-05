Во втором квартале текущего года в Саранске было выявлено 109 нарушений земельного законодательства

Во втором квартале нынешнего года муниципальными инспекторами городского округа Саранск по использованию и охране земель было выявлено 109 нарушений земельного законодательства.
Всем нарушителям были выданы предписания. 53 протокола были переданы по подведомственности мировым судьям городского округа Саранск.
Также в Росреестр в порядке взаимодействия для принятия решения о возбуждении административного производства было направлено два материала.
К административной ответственности был привлечен 51 нарушитель с наложением штрафов на общую сумму 15,7 тыс. рублей.
По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.
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Источник: adm-saransk.ru