Во втором квартале текущего года в Саранске было выявлено 109 нарушений земельного законодательства

Во втором квартале нынешнего года муниципальными инспекторами городского округа Саранск по использованию и охране земель было выявлено 109 нарушений земельного законодательства.

Всем нарушителям были выданы предписания. 53 протокола были переданы по подведомственности мировым судьям городского округа Саранск.

Также в Росреестр в порядке взаимодействия для принятия решения о возбуждении административного производства было направлено два материала.

К административной ответственности был привлечен 51 нарушитель с наложением штрафов на общую сумму 15,7 тыс. рублей.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru