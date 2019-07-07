23-летний житель Зубовой Поляны подозревается в краже алкогольной продукции

В Зубовой Поляне был задержан 23-летний местный житель, который подозревается в краже алкогольной продукции.

Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования, получил сообщение о том, что в магазине, расположенном по адресу - улица Новикова Прибоя, сработала кнопка экстренного вызова полиции.

Стражи порядка оперативно прибыли в указанное торговое заведение и узнали о том, что неизвестный гражданин открыто похитил две бутылки коньяка и скрылся.

В кратчайшие сроки подозреваемый в совершении указанного преступления был задержан, им оказался 23-летний житель Зубовой Поляны. Молодой человек признал свою вину и сообщил, что отдал украденную продукцию другу.

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Источник: vk.com/rosgvard_mordovia