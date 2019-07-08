Сотрудники МЧС призывают жителей Мордовии соблюдать правильный алгоритм действий при возгорании машины

Сотрудники МЧС напоминают жителям Мордовии о правилах действий в случае возгорания автомобиля.

Если транспортное средство загорелось на ходу, то изначально нужно остановить его и выключить двигатель. После этого следует поставить машину на тормоз и заблокировать колёса. Затем нужно выставить сигналы на дорогу и оказать помощь жертвам, если таковые имеются. Далее следует обратиться за помощью в экстренные службы и следить за тем, чтобы не было утечки топлива.

В большинстве случаев автомобили загораются из-за разрыва трубопровода, подающего бензин.

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Источник: 13.mchs.gov.ru