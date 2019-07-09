В Саранске разыскивается мужчина, подозреваемый в краже продуктов

В Саранске сотрудники правоохранительных органов разыскивают мужчину, который подозревается в краже продуктов.

Поздним вечером 4 июля неизвестный гражданин зашел в магазин, расположенный по адресу – улица Рабочая, в посёлке Луховка и похитил продукты питания.

Все, кто владеет какой-либо информацией о личности или же местонахождении разыскиваемого гражданина, могут сообщить необходимые сведения по телефонам: 29-77-88 или 02.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф