В Рузаевском районе в ДТП пострадали 16-летняя школьница и 52-летняя женщина

В Рузаевском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали 16-летняя школьница и 52-летняя женщина.

Происшествие произошло в ночь на 9 июля на 12-м километре дороги, соединяющей Рузаевку и Ковылкино. 27-летний гражданин, который находился за рулем автомобиля марки «Хендай-Солярис», допустил съезд транспортного средства с проезжей части в кювет с последующим опрокидыванием.

В результате данного инцидента пострадали две пассажирки иномарки, среди которых 52-летняя женщина и 16-летняя школьница. Старшая участница ДТП была госпитализирована. Школьница доставлялась в больницу, после оказания необходимой медицинской помощи девушка была отпущена домой.

Ранее сообщалось, что в Краснослободском районе ДТП унесло жизнь 55-летнего мужчины.

Источник: гибдд.рф