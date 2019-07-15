В Саранске 22-летний парень и его 20-летняя сожительница подозреваются в покушении на сбыт наркотиков

В Саранске сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении парня и девушки, которые подозреваются в покушении на сбыт наркотиков.

В квартире, в которой проживает 22-летний парень вместе со своей 20-летней сожительницей, стражи порядка обнаружили и конфисковали гашиш и синтетические наркотики. Общая масса изъятых веществ составила около 50 г. Известно, что парень и девушка намеревались сбыть наркотики на территории Саранска.

В отношении парня была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 27 августа. В отношении девушки стражи порядка избрали меру принуждения в виде обязательства о явке.

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Источник: 13.мвд.рф