В Саранске ведется работа по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки

В Саранске продолжается работа по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки.

В начале июня текущего года 36 управляющих компаний получили квитанции для оплаты арендной платы за землю для дальнейшей рассылки гражданам: 287 красных квитанций на общую сумму 346318 рублей, 1282 квитанции на общую сумму 619819 рублей.

За нарушение сроков оплаты арендных платежей за землю в бюджет городского округа Саранск с должников взысканы и поступили пени на общую сумму 634 тыс. рублей. Всего по решениям судов (в том числе через судебных приставов) в нынешнем году поступило 12,86 млн рублей.

В первом полугодии было вынесено 41 судебное решение о взыскании задолженности по арендной плате на общую сумму 10,88 млн рублей, 21 решение из них оплачено на сумму 6,85 млн рублей.

Индивидуальным предпринимателям, юридическим и физическим лицам было направлено 984 уведомления с требованием оплаты задолженности по арендной плате на общую сумму 35,5 млн рублей.

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Источник: adm-saransk.ru