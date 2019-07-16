В детском оздоровительном лагере УФСИН РФ по Мордовии отдохнут более 100 детей сотрудников ведомства.

Указанный лагерь расположен на берегу озера Вячкишево. Отдых продлится три недели.

В рамках торжественной церемонии открытия смены на летней эстрадной площадке для гостей ребята показали праздничный концерт с номерами художественной самодеятельности, а на стадионе лагеря прошел товарищеский футбольный матч между командами отрядов.

Старшим вожатым совместно с воспитателями был разработан ежедневный план мероприятий занятости детей, который включает в себя проведение конкурсов, концертов, спортивных соревнований, игр и дискотек.

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Источник: 13.fsin.su