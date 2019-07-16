На минувших выходных в Саранске были задержаны несколько подозреваемых в краже товаров из магазинов

На минувших выходных в Саранске сотрудники Росгвардии задержали нескольких граждан, подозреваемых в краже товаров.

В Ленинском районе Саранска в ночь на 13 июля стражами порядка был задержан 19-летний молодой человек, который пытался украсть из магазина бутылку ликера стоимостью около 1 тыс. рублей.

На следующий день сотрудники Росгвардии в центре Саранска задержали 41-летнего мужчину, который пытался украсть из супермаркета несколько товаров различных категорий общей стоимостью около 900 рублей.

В общей сложности на минувших выходных в Саранске были задержаны пять похитителей товаров.

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Источник: vk.com/rosgvard_mordovia