В Рузаевке сотрудники транспортной полиции задержали женщину, подозреваемую в краже мобильного терминала

В Рузаевке сотрудниками транспортной полиции была задержана 31-летняя жительница Самарской области, которая подозревается в краже.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что 31-летняя жительница Самарской области, являющаяся пассажирской поезда, следовавшего из Самары в Москву, на станции Инза покинула вагон, предварительно похитив у проводника мобильный терминал сбора данных, предназначенный для контроля легитимности электронных билетов, подумав, что это мобильный телефон.

В отношении жительницы Самарской области было возбуждено уголовное дело по статье о краже.

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Источник: vk.com/club150165597