В Саранске 64-летний автомобилист сбил 38-летнюю женщину на пешеходном переходе

В Саранске 38-летняя женщина попала под колёса автомобиля на пешеходном переходе.

Указанное ДТП произошло днём 16 июля на территории Ленинского района города. На пересечении улиц Титова и Полежаева 64-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля марки «Лада», совершил наезд на 38-летняя женщину, которая пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

Медики осматривали пострадавшую на месте происшествия. Госпитализация женщине не понадобилась.

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Источник: гибдд.рф