27-летний житель Саранска пойдет под суд по обвинению в совершении двух краж

В Саранске суд вынесет приговор в отношении 27-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении двух краж.

В феврале нынешнего года 27-летний обвиняемый, находясь в сетевом магазине, расположенном по адресу – улица Коваленко, похитил баночку черной икры стоимостью более 4,5 тыс. рублей. Спустя несколько дней молодой человек украл товар на сумму около 2 тыс. рублей из магазина, расположенного на улице Энгельса. Сотрудники службы безопасности торгового заведения заметили противоправные действия обвиняемого и потребовали вернуть украденное. Молодой человек несколько раз ударил охранников и скрылся.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

Также читайте о том, что 22-летнего жителя Саранска осудили за покушение на сбыт наркотиков.

Источник: 13.мвд.рф