В Мордовии житель Саратовской области пырнул ножом мужчину, оскорбившего его мать

В Ковылкино был возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего жителя Саратовской области, который ударил ножом собутыльника.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что 9 июля 45-летний житель Саратовской области и 33-летний гражданин, проживающий в Саранске, приехали в Ковылкино в качестве наемных рабочих на одном из строительных объектов. Накануне первого рабочего дня мужчины распивали алкогольные напитки, находясь в арендованной квартире. В ходе попойки житель Саранска оскорбительно высказался в адрес матери собутыльника. В ответ на это второй участник застолья ударил обидчика ножом в живот.

Пострадавший был госпитализирован. Медики диагностировали у жителя Саранска ножевое ранение брюшной полости.

В отношении жителя Саратовской области было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф