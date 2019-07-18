В Мордовии полицейские организовали для воспитанников детского оздоровительного лагеря познавательное мероприятие

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов совместно с представителями республиканского врачебно-физкультурного диспансера и МЧС на базе детского оздоровительного лагеря «Орленок» провели комплексное мероприятие «Лето – весело, интересно и полезно».

С самыми юными воспитанниками лагеря медики побеседовали о здоровом образе жизни, правильном питании и распорядке дня. Представители МЧС рассказали детям о правилах поведения в чрезвычайных ситуациях, продемонстрировали необходимую спецтехнику. Правоохранители ознакомили ребят с административной и уголовной ответственностью, а также социальными и медицинскими последствиями наркомании.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф