В Саранске сотрудники прокуратуры приняли участие в обсуждении вопросов контроля за экологической ситуацией

Сотрудники Ленинского района Саранска приняли участие в заседании круглого стола, посвященного вопросам общественного контроля за экологической ситуацией.
Во время указанного мероприятия прокурор Ленинского района Саранска Сергей Ильин выступил по актуальным вопросам повестки дня круглого стола, в том числе им были даны пояснения относительно проверки по фактам загрязнения водных ресурсов и причин гибели рыбы в реке Саранке, по результатам которой при наличии оснований будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.
По информации пресс-службы прокуратуры Мордовии.
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Источник: prokrm.ru